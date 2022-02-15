В Новосибирске с Suzuki депутата горсовета Бурмистрова сняли колёса

Фото: Facebook Александра Бурмистрова, коллаж Сиб.фм
Неизвестные сняли колёса с личного автомобиля депутата горсовета Новосибирска Александра Бурмистрова в ночь на 15 февраля.
«Вышел из дома, а с машины сняли колёса. Сразу в ночь после сессии горсовета, где в очень конфликтном ключе мной публично поднимались вопросы по откровенно сомнительным действиям судебных приставов и беспределу в строительной отрасли», — написал он в публикации.
Депутат отметил, что машина (иномарка Suzuki) 2010 года выпуска, с большим пробегом — около 350 тыс. км. Колёса на ней были старые, поэтому вероятность того, что они могли кому-то понадобиться, почти нулевая.
«Я оцениваю это как наезд на меня лично. Уже совсем много сил и времени уходит, чтобы отстоять своё право задавать неудобные вопросы и публично работать по реальным городским проблемам», — заявил Бурмистров.
О краже колёс он пообещал сообщить в полицию.
Напомним, ранее Сиб.фм писал, что коммуниста Алексея Михайлова исключили из состава фракции КПРФ в горсовете за принципиальное изменение своей позиции относительно жилой застройки улицы Узорной в Первомайском районе. Депутаты сочли, что он предал интересы избирателей.
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