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В Новосибирске с Suzuki депутата горсовета Бурмистрова сняли колёса

Фото В Новосибирске с Suzuki депутата горсовета Бурмистрова сняли колёса
Фото В Новосибирске с Suzuki депутата горсовета Бурмистрова сняли колёса

Фото: Facebook Александра Бурмистрова, коллаж Сиб.фм

Неизвестные сняли колёса с личного автомобиля депутата горсовета Новосибирска Александра Бурмистрова в ночь на 15 февраля.

В ночь на 15 февраля неизвестные в Новосибирске сняли колёса с личного автомобиля депутата городского совета Александра Бурмистрова. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook, связав произошедшее с выступлением на сессии горсовета. Напомним, она прошла в понедельник днём.

«Вышел из дома, а с машины сняли колёса. Сразу в ночь после сессии горсовета, где в очень конфликтном ключе мной публично поднимались вопросы по откровенно сомнительным действиям судебных приставов и беспределу в строительной отрасли», — написал он в публикации.

Депутат отметил, что машина (иномарка Suzuki) 2010 года выпуска, с большим пробегом — около 350 тыс. км. Колёса на ней были старые, поэтому вероятность того, что они могли кому-то понадобиться, почти нулевая.

«Я оцениваю это как наезд на меня лично. Уже совсем много сил и времени уходит, чтобы отстоять своё право задавать неудобные вопросы и публично работать по реальным городским проблемам», — заявил Бурмистров.

О краже колёс он пообещал сообщить в полицию.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что коммуниста Алексея Михайлова исключили из состава фракции КПРФ в горсовете за принципиальное изменение своей позиции относительно жилой застройки улицы Узорной в Первомайском районе. Депутаты сочли, что он предал интересы избирателей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирск
депутат
автомобиль
горсовет
яндекс.дзен

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