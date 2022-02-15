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В Новосибирске задержали двух 23-летних парней за попытку сбыта наркотиков

Фото В Новосибирске задержали двух 23-летних парней за попытку сбыта наркотиков
Фото В Новосибирске задержали двух 23-летних парней за попытку сбыта наркотиков

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Молодые парни получали товар, расфасовывали его на мелкие партии и развозили по закладкам в Новосибирске.

В Новосибирске сотрудники полиции задержали двух 23-летних парней, которые делали закладки на территории города. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, молодые парни были мелкими сбытчиками: они забирали оптовые партии мефедрона и а-PVP из тайников, расфасовывали на мелкие партии и прятали их по городу в тайники-закладки.

Оперативники задержали подозреваемых в распространении наркотиков. У них обнаружили 17 граммов мефедрона во время осмотра. Также полицейские проверили их дома, у одного из них обнаружили наркотики а-PVP массой 74 грамма, а также мефедрон – 603 грамма. Вместе с тем у парней дома были весы и упаковка.

В Кировском районе в закладках полицейские также обнаружили мефедрон. Всего у молодых парней было изъято более 750 граммов наркотиков.

В отношении парней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Закладчикам грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет. На время расследования подозреваемых арестовали.

Напомним, ранее в Новосибирской области до суда дошло дело в отношении экс-полицейского, который распылил газовый баллончик в задержанного, а также избил его вне камеры. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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