Все медали России на Олимпиаде-2022 в Пекине – полный список чемпионов и призёров

Фото с официального сайта ОКР
Утром 15 февраля 2022 года по итогам 11 дней зимних Олимпийских игр в Пекине у команды ОК России 18 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых. Полный список всех чемпионов и призёров Олимпиады публикует Сиб.фм. А также прогноз: сколько ещё медалей могут выиграть россияне до конца Олимпиады.
Лыжные гонки 7 (3- 3-1)
Золото – 3: Александр Большунов – скиатлон 2 x 15 км; OKP – эстафета 4 х 5 км, женщины; OKP – эстафета 4 х 10 км, мужчины.
Серебро – 3: Александр Большунов – классический стиль 15 км, мужчины; Наталья Непряева – скиатлон 2 x 7,5 км; Денис Спицов – скиатлон 2 x 15 км.
Бронза – 1: Александр Терентьев – спринт (свободный стиль).
Фигурное катание 2 (1-1-0)
Золото – 1: OKP – командные соревнования.
Серебро – 1: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, танцы на льду.
Шорт-трек 2 (0-1-1)
Серебро – 1: Константин Ивлиев – 500 м.
Бронза – 1: Семён Елистратов – 1500 м.
Прыжки с трамплина 1 (0-1-0)
Серебро – 1: OKP – смешанные команды, нормальный трамплин.
Биатлон 2 (0-0-2)
Бронза: Эдуард Латыпов – гонка преследования 12,5 км; OKP – смешанная эстафета 4 х 6 км.
Конькобежный спорт 1 (0-0-1)
Бронза: Анжелина Голикова – 500 м.
Санный спорт 1 (0-0-1)
Бронза: Татьяна Иванова – одиночки.
Сноуборд 1 (0-0-1)
Бронза: Вик Уайлд – параллельный гигантский слалом.
Фристайл 1 (0-0-1)
Бронза: Анастасия Смирнова – могул.
Сколько ещё медалей может завоевать сборная России в Пекине – читайте в материале Сиб.фм.
Напомним, сколько миллионов призовых получат за медали чемпионы и призёры Олимпиады в Пекине от государства и от своих регионов и что происходит с призовыми люксовыми иномарками олимпийцев.
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