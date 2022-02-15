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Все медали России на Олимпиаде-2022 в Пекине – полный список чемпионов и призёров

Фото Все медали России на Олимпиаде-2022 в Пекине – полный список чемпионов и призёров
Фото Все медали России на Олимпиаде-2022 в Пекине – полный список чемпионов и призёров

Фото с официального сайта ОКР

Утром 15 февраля 2022 года по итогам 11 дней зимних Олимпийских игр в Пекине у команды ОК России 18 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых. Полный список всех чемпионов и призёров Олимпиады публикует Сиб.фм. А также прогноз: сколько ещё медалей могут выиграть россияне до конца Олимпиады.

Все медали России на Олимпиаде в Пекине – 2022

Лыжные гонки 7 (3- 3-1)

Золото – 3: Александр Большунов – скиатлон 2 x 15 км; OKP – эстафета 4 х 5 км, женщины; OKP – эстафета 4 х 10 км, мужчины.
Серебро – 3: Александр Большунов – классический стиль 15 км, мужчины; Наталья Непряева – скиатлон 2 x 7,5 км; Денис Спицов – скиатлон 2 x 15 км.
Бронза – 1: Александр Терентьев – спринт (свободный стиль).

Фото Все медали России на Олимпиаде-2022 в Пекине – полный список чемпионов и призёров 2

Фигурное катание 2 (1-1-0)

Золото – 1: OKP – командные соревнования.
Серебро – 1: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, танцы на льду.

Шорт-трек 2 (0-1-1)

Серебро – 1: Константин Ивлиев – 500 м.
Бронза – 1: Семён Елистратов – 1500 м.

Фото Все медали России на Олимпиаде-2022 в Пекине – полный список чемпионов и призёров 3

Прыжки с трамплина 1 (0-1-0)

Серебро – 1: OKP – смешанные команды, нормальный трамплин.

Биатлон 2 (0-0-2)

Бронза: Эдуард Латыпов – гонка преследования 12,5 км; OKP – смешанная эстафета 4 х 6 км.

Фото Все медали России на Олимпиаде-2022 в Пекине – полный список чемпионов и призёров 4

Конькобежный спорт 1 (0-0-1)

Бронза: Анжелина Голикова – 500 м.

Санный спорт 1 (0-0-1)

Бронза: Татьяна Иванова – одиночки.

Сноуборд 1 (0-0-1)

Бронза: Вик Уайлд – параллельный гигантский слалом.

Фристайл 1 (0-0-1)

Бронза: Анастасия Смирнова – могул.

Сколько ещё медалей может завоевать сборная России в Пекине – читайте в материале Сиб.фм.

Напомним, сколько миллионов призовых получат за медали чемпионы и призёры Олимпиады в Пекине от государства и от своих регионов и что происходит с призовыми люксовыми иномарками олимпийцев.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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