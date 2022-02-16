Депутаты Антоновы из Новосибирска сразятся перфораторами на дуэли

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В Новосибирске депутат горсовета Антонов вызвал на дуэль перфораторами однофамильца из Заксобрания.

Независимый депутат городского совета Ростислав Антонов вызвал на дуэль коллегу-однофамильца из Заксобрания. В качестве «оружия» он предложил Константину Антонову использовать перфораторы — таким образом депутаты продемонстрируют, кто снесёт большую часть стены за час.

Ранее депутат горсовета Ростислав Антонов рассказал в своих соцсетях о проблеме обманутых дольщиков, в качестве примера использовав дом на улице Урицкого, 19. По его словам, позвонить довести строительство дома до конца может только согласование ряда отклонений в проекте.

Депутат Законодательного собрания Константин Антонов с таким вердиктом не согласился, а также выразил сомнение в необходимости переизбрания Ростислава Антонова на новый срок.

После этого конфликт, начавшийся в соцсетях, перерос в «приглашение» к дуэли на перфораторах.

«Прокручиваю в голове слово „подлость“, которым охарактеризовал мои действия Константин, и в голове всплывает образ барышни середины XIX века, манерно произносящей это слово, но раз уж Константин не барышня, то по законам тех времен за подобные высказывания полагался вызов на дуэль», — прокомментировал Ростислав Антонов.

Он же и предложил сражаться именно на перфораторах.

«Почему именно сносить? Да потому, что на достройку инвестор есть, а на снос никого кроме Кости и не осталось. Время пошло — жду», — резюмировал депутат Ростислав Антонов.

Ранее Сиб.фм сообщал о ещё одной «битве»: новосибирский чемпион по карате Царёв вызвал на бой тележурналиста Лукинского. Позже спортсмен сообщил, что «немного пошутил».