Хуснуллин заявил, что одна станция метро в Новосибирске будет достроена

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал, что одна станция метро в Новосибирске будет достроена.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о планах достроить станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. Строительство второй станции пока обсуждается, сообщили СМИ.

В Новосибирске идет строительство станции метро «Спортивная», ее планируют сдать в сентябре 2022 года перед МЧМ по хоккею 2023 года. Сейчас готовность станции составляет 73 %. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме заявил, что станция «Спортивная» будет достроена в обязательном порядке. При этом вопрос о строительстве второй станции пока обсуждается.

«В Новосибирске одна станция будет достроена, одна под вопросом. На одну точно деньги будут, мы пытаемся их найти, вторую сейчас пока смотрим», – заявил Хуснуллин.

Сейчас власти Новосибирской области изучают вопрос о дальнейшем развитии метрополитена в Новосибирске. Как сообщили в мэрии Новосибирска ТАСС, продление одной из двух линий подземки в городе – Дзержинской – оценивается более чем в 25 миллиардов рублей. Проект предусматривает строительство еще двух станций метро – «Гусинобродская» и «Молодежная».

В прошлом году вице-премьер РФ говорил, что развивать метрополитен в регионах России нет смысла. По словам Хуснуллина, строительство новых станций метро необходимо в Москве и Санкт-Петербурге, а в других города-миллиониках лучше прокладывать новые трамвайные линии.

Ранее Сиб.фм писал, что станцию метро «Спортивная» в Новосибирске подключили к отоплению.