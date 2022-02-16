Сбежавшего из колонии-поселения в Новосибирске осуждённого видели в районе Заельцовского кладбища

Фото ГУФСИН по Новосибирской области

В Новосибирской области с 2019 года разыскивают осуждённого за убийство мужчину со шрамом на лице.

В Новосибирской области третий год разыскивают сбежавшего из колонии-поселения Дмитрия Теньковского, осуждённого по статье за убийство. В последний раз его видели в районе Заельцовского кладбища в августе 2020 года – примерно в это время у него должен был закончиться срок отбывания наказания. Об этом сообщили в ГУФСИН России по региону.

По данным службы, 45-летний Дмитрий Теньковский родился в городе Черепаново Новосибирской области. В 2012 году в Октябрьском районном суде ему назначили наказание по статье за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии-поселении при ФКУ ИК-3, начало срока – 12.01.2012, конец – 26.09.2020.

Однако в июне 2019 года, за год до завершения заключения, осуждённый сбежал. В ГУФСИН объяснили, что в колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны и в течение дня могут пользоваться правом свободно передвигаться в пределах учреждения, носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и вещи.

Дмитрия Теньковского разыскивают по следующим приметам: рост 170-175 см, на вид 38-45 лет, овальное вытянутое лицо, густые дугообразные брови, серые глаза и светло-русые волосы. Из особых примет: шрам над переносицей с левой стороны, шрам над верхней губой с правой стороны, возможно наличие седой щетины, бороды на лице.

В последний раз осуждённого заметили в районе Заельцовского кладбища, однако это было в августе 2020 года. Тем не менее его поиски продолжаются, и в ГУФСИН просят сообщить в случае, если кто-либо видел этого мужчину.

«В случае получения какой-либо информации в отношении разыскиваемого просим незамедлительно сообщить в ГУФСИН России по Новосибирской области: дежурная часть – 8 (383) 279-08-04, 8 (383) 279-03-30; отдел розыска – 8 (383) 252-15-45, 8 (923) 731-32-33», – просят в службе.

Напомним, что в Новосибирске также продолжается розыск убийцы 24-летней сотрудницы банка.