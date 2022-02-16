Сколько ещё медалей будет у сборной России до конца Олимпиады-2022 в Пекине

Фото с сайтов ОКР и ФХР
В медальном зачёте зимней Олимпиады-2022 в Пекине в середине 12-го дня соревнований команда ОК России идёт на 9-м месте. В активе россиян 23 медали: 4 золотые, 8 серебряных, 11 бронзовых. Сколько ещё медалей и в каких видах спорта могут выиграть наши спортсмены до конца Олимпийских игр, выяснил Сиб.фм.
30 медалей могут завоевать россияне в Пекине, по прогнозу Станислава Позднякова – об этом президент ОКР говорил незадолго до начала зимних Олимпийских игр. В медальном зачете прошлой зимней Олимпиады – 2018 в Пхёнчхане у россиян было всего 17 наград, только 2 золота и 13-е общекомандное место. Уже после 11 медальных дней Игр наша команда превосходит результаты Пхёнчхана.
После сенсационных побед российских лыжников и лыжниц в эстафетах в других видах спортсмены ОК России упустили шансы подняться выше в медальном зачёте. 15 февраля российские биатлонисты чертовски обидно упустили золото в эстафете 4 х 7,5 км. С первого этапа эстафеты российские стреляющие лыжники лидировали. На последний огневой рубеж Эдуард Латыпов прибыл на 50 секунд раньше конкурентов, но промазал по мишеням и после двух штрафных кругов финишировал лишь третьим и даже плакал после финиша.
И фигуристы Виктория Синицина – Никита Кацалапов взяли только серебро в танцах на льду.
Тем не менее в оставшиеся дни Олимпиады у России остались шансы на золото и не только.
Главные поставщики золота на зимних Играх – фигуристы. Золото можно выиграть в парном катании и женском одиночном катании.
Лыжные гонки. Прекрасно выступающие в Пекине Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев, Наталья Непряева, Юлия Ступак ещё не сказали своего последнего слова.
Хоккей. Мужская сборная России по хоккею в Пекине защищает титул олимпийских чемпионов. Россияне уже в полуфинале, где встретятся с Канадой или Швецией.
16 февраля, среда – 7 комплектов медалей
Командный спринт классическим стилем в лыжных гонках у мужчин – подиум.
17 февраля, четверг – 6 комплектов медалей
Женское фигурное катание – возможна победа любой из трёх российских фигуристок.
18 февраля, пятница – 4 комплекта медалей
Мужской масс-старт в биатлоне вряд ли наша сильная сторона, но сбрасывать со счетов его тоже нельзя.
19 февраля, суббота – 9 комплектов медалей
Планируем сразу два золота. От Александра Большунова в мужском лыжном марафоне и от фигуристов в спортивных парах. У фигуристов может быть больше одной награды.
Также возможен подиум Руслана Захарова в мужском масс-старте в коньках.
20 февраля, воскресенье – 4 комплекта медалей (10+7+17)
Хоккей – финал. Если сборная ОКР в него пробьётся.
Также имеются шансы у наших девушек в женском лыжном марафоне.
Напомним, полный список всех российских чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине и сколько миллионов призовых получат за медали чемпионы и призёры Олимпиады в Пекине от государства и своих регионов.
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