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общество

В Новосибирской области мужчина оскорбил директора школы из-за недовольства сухпайком сына

Фото В Новосибирской области мужчина оскорбил директора школы из-за недовольства сухпайком сына
Фото В Новосибирской области мужчина оскорбил директора школы из-за недовольства сухпайком сына

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Житель Новосибирской области получил сухпаек на ребенка и обматерил директора школы из-за недовольства продуктами.

В Новосибирской области блогер обматерил директора школы из-за недовольства сухпайком ребенка. Мужчина решил, что педагог украла у его сына сахар и опубликовал видео с оскорблениями в TikTok.

Житель Новосибирской области получил сухпаек на своего ребенка и не обнаружил там сахара и масла. Мужчина решил, что продукты украла директор школы села в Болотнинском районе Новосибирской области, и опубликовал в TikTok видеоролик с оскорблениями в адрес педагога. На видео мужчина обвиняет директора школы в воровстве.

Ролик увидели сотрудники полиции. По информации районной газеты «Наши новости», теперь мужчине грозит административное наказание по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» в виде штрафа до 10 тысяч рублей.

К слову, сухпайки школьникам Новосибирской области начали раздавать из-за перевода на удаленку. Их получают дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети инвалиды. Примерный состав продуктов в сухпайке утвержден Минобразования Новосибирской области, это гречневая и рисовая крупы, макароны, сахар, сок, консервы, молоко, печенье и рулет, мука, а также чай и какао. Сахар в сухпаек не входит.

Ранее Сиб.фм писал, что школьникам в НСО выдают сухпайки стоимостью в 1500 рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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