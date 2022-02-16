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общество

Венец безбрачия: три признака сглаза, из-за которого не складывается личная жизнь

Фото Венец безбрачия: три признака сглаза, из-за которого не складывается личная жизнь
Фото Венец безбрачия: три признака сглаза, из-за которого не складывается личная жизнь

Фото: pixabay.com, yandex.ru

Некоторые девушки верят в то, что они не могут найти свою вторую половинку из-за некого магического воздействия. Однако психологи уверены, что это лишь самовнушение. По каким признакам можно вычислить венец безбрачия и избавиться от его напасти — выяснил Сиб.фм.

Специалисты в области биоэнергетики считают, что венец безбрачия может возникнуть по нескольким причинам.

Одна из них — наведение порчи со стороны недоброжелательницы или родовое проклятие, полученное кем-то из родственниц девушки за разрушение чужих отношений.

Фото Венец безбрачия: три признака сглаза, из-за которого не складывается личная жизнь 2

Другой причиной может стать гинекологическое заболевание, которое связано с мочеполовой системой. Особенно тревожным этот признак будет, если такое заболевание встречается у нескольких поколений семьи.

Фото Венец безбрачия: три признака сглаза, из-за которого не складывается личная жизнь 3

Третий признак венца безбрачия — неумение представительницам женского пола оставаться наедине с собой. Таким девушкам крайне сложно находиться дома в одиночестве, им нужна компания, они часто посещают выставки, концерты, ходят в гости, лишь бы не оставаться одной.

Фото Венец безбрачия: три признака сглаза, из-за которого не складывается личная жизнь 4

Частые неудачи в отношениях с мужчинами заставляют девушек усомниться в том, что они выйдут замуж. Но чтобы избавиться от венца безбрачия, рекомендуется обращаться не к целителям или экстрасенсам, а к психологам.

Фото Венец безбрачия: три признака сглаза, из-за которого не складывается личная жизнь 5

Они считают, что уверенность в наличии венца безбрачия и неудачи в личной жизни связаны не с "порчей", а с самовнушением. Девушки ставят крест на любовных отношениях из-за своих комплексов, неприятного опыта, в некоторых случаях из-за плохих отношений с отцом. Так что снимать венец безбрачия лучше в ходе консультаций с психологом и с помощью повышения уверенности в себе.

Ранее, Сиб.фм писал о том, каким знакам год Тигра принесёт любовь. Абсолютно зеркальная дата 22.02.2022: как магия шести двоек исполняет желания. А также астрологи назвали зодиакальные знаки, которым сложно найти пару.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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