Губернатор Травников проверил ход строительства кампуса НГУ мирового уровня

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил ход работ по строительству кампуса мирового уровня НГУ.

Глава Новосибирской области Андрей Травников оценил темп работ по строительству кампуса НГУ мирового уровня. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Новосибирской области в ходе выездного совещания оценил темпы строительство нового кампуса Новосибирского госуниверситета. Объект строится на общей площади в 75 тысяч квадратных метров, это целый комплекс зданий физико-математической школы и университета. Травников отметил, что работы должны быть завершены в сжатые сроки, так как регион взял на себя повышенные обязательства.

«Контур первого объекта хотелось бы закрыть уже в этом году. На сегодня стоимость строительства составляет 11 миллиардов рублей, это средства из разных источников финансирования», – заявил Андрей Травников.

Глава региона добавил, что окончательная стоимость возведения кампуса мирового уровня НГУ станет понятна по мере выхода отдельных объектов из экспертизы. На строительстве сказывается и то, что оно проводится в густонаселенном районе. Это приходится учитывать в организации работ на строительной площадке. Для решения вопросов взаимодействия с городом, область и коммунальными предприятиями уже создан постоянный штаб. BFM-Новосибирск сообщает, что штаб возглавляет первый зампредседателя правительства НСО Владимир Знатков.

Напомним, вопросы о развитии кампуса Новосибирского государственного университета прошлой весной рассмотрели председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников. Было принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ.

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