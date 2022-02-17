Кафе и рестораны Новосибирска пометят наклейками с шишкой к МЧМ-2023

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске к МЧМ-2023 на двери заведений с блюдами русской кухни поместят специальные шишки.

На дверях новосибирских ресторанов, в меню которых есть русские блюда, разместят наклейки с шишками. Об этом рассказала директор Сибирской гильдии шеф-поваров Наталия Пятых.

По словам учредителя гильдии, такой знак поможет посетителям молодёжного чемпионата мира понять, в каких заведениях они смогут познакомиться с традиционными русскими блюдами.

«Когда приедут иностранные гости, хочется угостить их чем-то, что нас выделит. Многие Сибирь за это и ценят», —

пояснила Наталия Пятых.

Директор Сибирской гильдии шеф-поваров объяснила: специальный логотип с шишкой разместят на дверях заведения, даже если в меню будут значиться только несколько традиционных блюд.

Наталия Пятых сообщила, что отбор объектов общепита планируется провести летом, а его критерии будут опубликованы в ближайший месяц.

«Очень важно получить такую красивую шишку — заведения, у которых она будет, попадут в специальный путеводитель», — подчеркнула учредитель гильдии.

Как рассказала Наталия Пятых, к проведению МЧМ-2023 планируется создать путеводитель, в котором укажут те рестораны, кафе и закусочные, в которых можно угоститься традиционной русской едой.

Как ранее сообщал Сиб.фм, к проведению МЧМ-2023 будет разработано десять экскурсионных маршрутов по Новосибирску. Также для гостей чемпионата подготовят более ста культурных мероприятий.

Напомним, к дате наступления молодёжного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске отремонтируют пять дорог. Закончить работы стоимостью более 700 млн рублей планируется к концу 2022 года.