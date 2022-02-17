Новосибирские учёные допустили шестую волну COVID-19 из-за «омикрона»

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«Омикрон» охватил огромное количество людей, многие заболевшие не попали в статистику. Не исключено, что последует шестая волна COVID-19, говорят новосибирские учёные Сергей Седых и Александр Шестопалов.

Штамм «омикрон» может оказаться последней мутацией коронавируса, поскольку охватил огромное количество людей. Однако в статистику попали не все заражённые, и потому не исключена новая, шестая волна заболеваемости, отмечают новосибирские учёные Сергей Седых и Александр Шестопалов.

«Волн может быть сколько угодно. Коронавирус с нами будет всегда, как грипп. Сейчас мы вышли на плато, в начале марта будет спад. После этого подъём заболеваемости ещё возможен. Однако новых штаммов пока не зарегистрировано. Может быть, на «омикроне» всё и закончится», — предположил доктор биологических наук, вирусолог Шестопалов в разговоре с журналистом «АиФ-Новосибирск».

По мнению научного сотрудника, кандидата биологических наук Седых, новая волна вполне возможна, но вряд ли она будет такой же мощной, как предыдущая.

«Скорее всего, «омикрон» иммунизировал популяцию, ведь переболели колоссальное количество людей. Кто-то перенёс коронавирус бессимптомно, кто-то не попал в статистику. Сейчас невозможно сказать точно, сколько людей переболели на самом деле», — подытожил он.

Напомним, что суточная заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области и в России в целом начала снижаться. Как и прогнозировали многие специалисты, в феврале пик оказался пройден.

Седых ранее говорил, что полностью пятая волна из-за большого числа заражённых завершится в середине марта.