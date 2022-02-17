Новосибирский метрополитен обновят подержанными вагонами из Москвы

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирск привезут подержанные вагоны из московского метро.

Новосибирское метро укомплектуют б/у вагонами из Москвы. Затем в город привезут несколько подержанных автобусов и трамваев. Об этом заявил замглавы управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Власти Москвы передадут Новосибирску подержанные вагоны метро, автобусы и трамваи. Техническое состояние транспорта уже оценили новосибирские эксперты. Михаил Никулин отметил, что не все модели московского общественного транспорта подойдут Новосибирску – могут возникнуть трудности с обслуживанием и ремонтом машин.

Однако самое существенное предложение мэрии Москвы – передать в Новосибирск 5-6 б/у вагонов метро – городские власти оценили по достоинству. В мэрии Новосибирска подтвердили свою заинтересованность в получении транспорта, передает АиФ-Новосибирск.

Руководство Новосибирского метрополитена неоднократно подчеркивало, что срок эксплуатации вагонов метро истекает. Сейчас большую часть парка метро составляют вагоны 1985 года выпуска, даже после капитального ремонта они смогут ходить только до 2031 года.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал, что одна станция метро в Новосибирске будет достроена.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцы пожаловались на столпотворение в метро после изменения графика движения поездов.