Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

спорт

Пекин-2022: где и в каком году пройдёт следующая зимняя Олимпиада

Фото Пекин-2022: где и в каком году пройдёт следующая зимняя Олимпиада
Фото Пекин-2022: где и в каком году пройдёт следующая зимняя Олимпиада

Фото pixabay.com

Следующие XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в двух итальянских городах: Милане и Кортина-д’Ампеццо. Итальянцы примут эстафету проведения зимних Олимпиад на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине 20 февраля 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в двух городах на севере Италии: в экономической столице страны Милане и горнолыжном курорте Кортина-д’Ампеццо. Такое решения принял Международный олимпийский комитет 24 июня 2019 года на 134-й сессии в Лозанне (Швейцария).

Проигравшими конкурентами итальянских городов за право проведения Олимпиады были шведские Стокгольм и Оре, подавшие совместную заявку.

Горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо уже принимал зимние Олимпийские игры 1956 года. И это будут уже четвёртые Олимпийские игры, проводимые в Италии. Зимняя олимпиада ранее прошла в Турине, летние Игры – в Риме. Милан примет Олимпийские игры впервые.

Напомним, полный список всех российских чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине – 2022 и сколько ещё медалей может завоевать сборная России до конца Игр – читайте в материалах Сиб.фм.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

Олимпийские игры
олимпиада
Пекин
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22286
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
19727
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
17275
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10463
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9975
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6868
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6062
Учёные назвали новые признаки рака