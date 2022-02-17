Пекин-2022: где и в каком году пройдёт следующая зимняя Олимпиада

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Следующие XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в двух итальянских городах: Милане и Кортина-д’Ампеццо. Итальянцы примут эстафету проведения зимних Олимпиад на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине 20 февраля 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в двух городах на севере Италии: в экономической столице страны Милане и горнолыжном курорте Кортина-д’Ампеццо. Такое решения принял Международный олимпийский комитет 24 июня 2019 года на 134-й сессии в Лозанне (Швейцария).

Проигравшими конкурентами итальянских городов за право проведения Олимпиады были шведские Стокгольм и Оре, подавшие совместную заявку.

Горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо уже принимал зимние Олимпийские игры 1956 года. И это будут уже четвёртые Олимпийские игры, проводимые в Италии. Зимняя олимпиада ранее прошла в Турине, летние Игры – в Риме. Милан примет Олимпийские игры впервые.

Напомним, полный список всех российских чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине – 2022 и сколько ещё медалей может завоевать сборная России до конца Игр – читайте в материалах Сиб.фм.