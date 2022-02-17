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общество

Песков назвал Красноярский край одним из любимых мест отдыха Владимира Путина

Фото Песков назвал Красноярский край одним из любимых мест отдыха Владимира Путина
Фото Песков назвал Красноярский край одним из любимых мест отдыха Владимира Путина

Kremlin.ru

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин черпает силы во время отдыха в дальних уголках страны. Красноярский край – одно из таких мест.

Президент России Владимир Путин любит отдыхать в дальних уголках страны. В прошлом году глава государства черпал силы в Красноярском крае, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Осенью 2021 года президент России Владимир Путин отдыхал в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент черпает силы во время редких дней отдыха в дальних уголках России.

«Он бесконечно влюбленный и восхищенный нашей страной, географией нашей страны», – сказал Песков.

На своей пресс-конференции в качестве руководителя медиа-совета Русского географического общества Дмитрий Песков рассказал об отдыхе президента в Красноярском крае и напомнил, что ранее Владимир Путин много раз лично участвовал в экспедициях общества.

Из-за пандемии и обстановки в мире президент отложил участие в исследовательских мероприятиях, однако как только обстановка позволит, Путин снова отправится в экспедицию. Как передает портал «МК в Красноярске», глава государства лично контролирует изучение редких видов животных, которые обитают на территории страны.

Сиб.фм писал, что художница из Новосибирска Людмила Алексеева написала портрет президента Владимира Путина и продает его за 25 000 рублей.

До этого эксперты назвали любимый парфюм, марку часов и напиток президента России Владимира Путина.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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