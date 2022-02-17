Песков назвал Красноярский край одним из любимых мест отдыха Владимира Путина

Kremlin.ru

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин черпает силы во время отдыха в дальних уголках страны. Красноярский край – одно из таких мест.

Президент России Владимир Путин любит отдыхать в дальних уголках страны. В прошлом году глава государства черпал силы в Красноярском крае, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Осенью 2021 года президент России Владимир Путин отдыхал в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент черпает силы во время редких дней отдыха в дальних уголках России.

«Он бесконечно влюбленный и восхищенный нашей страной, географией нашей страны», – сказал Песков.

На своей пресс-конференции в качестве руководителя медиа-совета Русского географического общества Дмитрий Песков рассказал об отдыхе президента в Красноярском крае и напомнил, что ранее Владимир Путин много раз лично участвовал в экспедициях общества.

Из-за пандемии и обстановки в мире президент отложил участие в исследовательских мероприятиях, однако как только обстановка позволит, Путин снова отправится в экспедицию. Как передает портал «МК в Красноярске», глава государства лично контролирует изучение редких видов животных, которые обитают на территории страны.

Сиб.фм писал, что художница из Новосибирска Людмила Алексеева написала портрет президента Владимира Путина и продает его за 25 000 рублей.

До этого эксперты назвали любимый парфюм, марку часов и напиток президента России Владимира Путина.