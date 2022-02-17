Под Новосибирском начали сбор средств для выживших в пожаре четверых детей

Фото «МК в Новосибирске»

В Новосибирской области собирают средства и вещи для четверых детей, мать которых погибла в страшном пожаре в Оби.

Вечером 16 февраля в городе Обь Новосибирской области погибла многодетная мать в результате пожара – 42-летняя Юлия Кнауб. Четверо детей погибшей выжили, но у них ничего не осталось. Поэтому в городе объявили срочный сбор средств для сирот. Подробности трагедии выяснил «МК в Новосибирске».

Напомним, вечером 16 февраля в Оби произошёл пожар в старом доме на двух хозяев на улице Байдукова, 128. В нём жила многодетная семья – мать Юлия Кнауб, двое сыновей 11 и 17 лет и две дочери 4 и 8 лет. По данным ГУ МЧС, о возгорании стало известно благодаря пожарному извещателю, соседи происходящее заметили не сразу. Несмотря на то что первый пожарный расчёт прибыл быстро, а также снежную погоду, от дома практически ничего не осталось: внутри всё сгорело, стёкла выбиты, стены закоптило. Во время пожара умерла мать четверых детей, сами они выжили.

В Оби организовали срочный сбор средств и вещей для помощи детям, которые остались без матери, крыши над головой и элементарных предметов быта.

Администрация города принимает вещи для четверых детей. У 17-летнего мальчика рост 191 см, размер ноги 47-й. Его 11-летнему брату требуется одежда 46-го размера и обувь 38-39-го размера. Их 8-летней сестре нужна обувь 33-го размера, а самой младшей 4-летней девочке – обувь 28-го размера.

«Вещи принимают в Комплексном центре «Забота» по адресу город Обь, улица Чкалова, дом 40. Кроме того, помощь можно принести к нам в школу № 26 по адресу город Обь, улица Шевченко, 11а», – сообщили в администрации местной школы.

Известно, что погибшая 42-летняя Юлия Кнауб работала литейщиком на заводе пластмассовых изделий. На данный момент дети находятся у её сестры, которая живёт в Новосибирске.

Напомним, что сейчас с детьми работает психолог. Кроме того, Минтруд региона взял под особый контроль судьбу детей.