Росгвардия не будет ловить «зайцев» в автобусах Новосибирска

Фото Густаво Зырянова

Информация о том, что представители Росгвардии будут ловить безбилетников в автобусах Новосибирска, не соответствует действительности, заявили в управлении Росгвардии по Новосибирской области.

В управлении Росгвардии по Новосибирской области опровергли информацию о том, что силовики будут помогать отлавливать безбилетников в автобусах Новосибирска.

Там пояснили, что совместно с правительством региона прорабатывают вопрос об обеспечении безопасности в общественном транспорте с помощью технических средств, используемых подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии.

С помощью системы с навигационным оборудованием сообщения о нарушениях будут поступать в пункт централизованной охраны Росгвардии, после чего наряд отправится для урегулирования проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии после сигнала от водителя будут составлять административные протоколы на безбилетников.