Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Росгвардия не будет ловить «зайцев» в автобусах Новосибирска

Фото Росгвардия не будет ловить «зайцев» в автобусах Новосибирска
Фото Росгвардия не будет ловить «зайцев» в автобусах Новосибирска

Фото Густаво Зырянова

Информация о том, что представители Росгвардии будут ловить безбилетников в автобусах Новосибирска, не соответствует действительности, заявили в управлении Росгвардии по Новосибирской области.

В управлении Росгвардии по Новосибирской области опровергли информацию о том, что силовики будут помогать отлавливать безбилетников в автобусах Новосибирска.

Там пояснили, что совместно с правительством региона прорабатывают вопрос об обеспечении безопасности в общественном транспорте с помощью технических средств, используемых подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии.

С помощью системы с навигационным оборудованием сообщения о нарушениях будут поступать в пункт централизованной охраны Росгвардии, после чего наряд отправится для урегулирования проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии после сигнала от водителя будут составлять административные протоколы на безбилетников.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

общественный транспорт
транспорт
Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22286
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
19727
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
17275
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10463
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9975
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6868
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6062
Учёные назвали новые признаки рака