Росгвардия не будет ловить «зайцев» в автобусах Новосибирска

Фото Густаво Зырянова
Информация о том, что представители Росгвардии будут ловить безбилетников в автобусах Новосибирска, не соответствует действительности, заявили в управлении Росгвардии по Новосибирской области.
В управлении Росгвардии по Новосибирской области опровергли информацию о том, что силовики будут помогать отлавливать безбилетников в автобусах Новосибирска.
Там пояснили, что совместно с правительством региона прорабатывают вопрос об обеспечении безопасности в общественном транспорте с помощью технических средств, используемых подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии.
С помощью системы с навигационным оборудованием сообщения о нарушениях будут поступать в пункт централизованной охраны Росгвардии, после чего наряд отправится для урегулирования проблем.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии после сигнала от водителя будут составлять административные протоколы на безбилетников.
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