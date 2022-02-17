В Новосибирске объявили предупреждение из-за метели

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области синоптики опубликовали предупреждение из-за сильной метели и ветра.

В Новосибирске объявлено предупреждение из-за метели и сильного ветра. Соответствующие данные опубликовали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

17 февраля в Новосибирской области сильно ухудшится погода. Региональный гидрометцентр объявил предупреждение на два дня – из-за сильного ветра, метели и гололеда.

Как сообщают синоптики, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Из-за обильного снегопада на дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы. Ночью температура воздуха опустится до -20 °C, днем ожидается -8...-10 °C.

Предупреждение будет действовать с 07:00 часов 17 февраля до 19:00 часов 18 февраля. В это время горожанам обычно рекомендуют отказаться от использования личного транспорта, или внимательно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Сиб.фм публиковал прогноз погоды на ближайшие три дня. К концу недели в Новосибирске ожидается потепление до -4 °C.

Ранее новосибирцев предупреждали, что из-за резкого потепления в городе ожидается сход снега с крыш.