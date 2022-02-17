Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске объявили предупреждение из-за метели

Фото В Новосибирске объявили предупреждение из-за метели
Фото В Новосибирске объявили предупреждение из-за метели

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области синоптики опубликовали предупреждение из-за сильной метели и ветра.

В Новосибирске объявлено предупреждение из-за метели и сильного ветра. Соответствующие данные опубликовали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

17 февраля в Новосибирской области сильно ухудшится погода. Региональный гидрометцентр объявил предупреждение на два дня – из-за сильного ветра, метели и гололеда.

Как сообщают синоптики, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Из-за обильного снегопада на дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы. Ночью температура воздуха опустится до -20 °C, днем ожидается -8...-10 °C.

Предупреждение будет действовать с 07:00 часов 17 февраля до 19:00 часов 18 февраля. В это время горожанам обычно рекомендуют отказаться от использования личного транспорта, или внимательно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Сиб.фм публиковал прогноз погоды на ближайшие три дня. К концу недели в Новосибирске ожидается потепление до -4 °C.

Ранее новосибирцев предупреждали, что из-за резкого потепления в городе ожидается сход снега с крыш.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22013
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
19620
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
17135
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10367
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9938
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6836
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6693
Медальный зачёт на 13 февраля: сколько наград у России на Олимпиаде-2022