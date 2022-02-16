Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирск 18 февраля придет потепление до -4 градусов

Фото В Новосибирск 18 февраля придет потепление до -4 градусов
Фото В Новосибирск 18 февраля придет потепление до -4 градусов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске до конца недели сохранится теплая погода.

С начала недели жителей Новосибирска радует теплая погода. Синоптики местного гидрометцентра сообщают, что к концу недели к городу приблизится теплый фронт с Урала, в пятницу температура поднимется до -4 градусов. Публикуем прогноз погоды на ближайшие дни.

До конца текущей рабочей недели погода в Новосибирске будет умеренной. На ситуацию в регионе начнет влиять теплый фронт с Урала. Благодаря ему температура воздуха поднимется до -4 °C.

Сегодня ночью температура опустится до -17...-19 °C, пойдет небольшой снег, однако уже днем в пятницу, 18 февраля, температура воздуха поднимется до -4...-6 °C. Ожидается метель и сильный ветер. Ночью будет -10...-12 °C.

В субботу, 19 февраля, ночью воздух остынет до -8...-11 °C, а днем потеплеет до -5...-7 °C. Местами будет идти небольшой снег и слабый ветер.

Посмотрите прогноз погоды в Новосибирске от экспертов на весь февраль.

Ранее новосибирцев предупреждали, что из-за резкого потепления в городе ожидается сход снега с крыш. Спасатели попросили людей быть осторожнее, а губернатор региона Андрей Травников заявил о необходимости активизировать работу снегоуборочный машин.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21319
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
19439
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
16963
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10221
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9874
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6746
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6539
Медальный зачёт на 13 февраля: сколько наград у России на Олимпиаде-2022