Журналист Лукинский готов подраться с чемпионом по карате в Новосибирске

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Известный новосибирский журналист и ринг-анонсер Николай Лукинский принял вызов на бой с мастером единоборств Александром Царёвым.

Бой между журналистом Николаем Лукинским и чемпионом мира по карате Александром Царёвым может состояться в мае на «Локомотив-Арене» в Новосибирске. Об этом Лукинский заявил на своей странице в Instagram.

В видеообращении журналист передал привет своему «давнему другу Александру Царёву, который в шутливой форме проанонсировал гипотетический поединок». По словам Лукинского, вызов вызвал такой ажиотаж среди подписчиков, что ему пришлось «разгребать директ».

«Есть дата – 29 мая. Кубок памяти (моего папы) спортивного журналиста Сергея Лукинского. Локомотив-Арена. Предлагаю там провести поединок по правилам олимпийского бокса: 3 раунда по 3 минуты», – заявил журналист, подчеркнув, что ждёт ответа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НиколайЛУКИНСКИЙ RINGANNOUNCER (@nikolaylukinskiy)

Напомним, ранее Александр Царёв в Instagram предложил Николаю Лукинскому «зарубиться» на ринге. Поводом для вызова послужили публикации видео тренировок журналиста по боксу. Однако позже спортсмен заявил, что вызов был «шуткой», и ему нет дела до боёв с журналистами.