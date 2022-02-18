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Новосибирский ЖК «На Декабристов» занял 2-е место в конкурсе российских новостроек «Топ ЖК»

Фото Новосибирский ЖК «На Декабристов» занял 2-е место в конкурсе российских новостроек «Топ ЖК»
Фото Новосибирский ЖК «На Декабристов» занял 2-е место в конкурсе российских новостроек «Топ ЖК»

"Брусника"

ЖК «На Декабристов» в Новосибирске занял 2-е место в самом масштабном российском конкурсе новостроек «Топ ЖК».

Новосибирский жилой комплекс «На Декабристов» вошел в топ-3 лучших ЖК России. Жюри самого масштабного в России градостроительного конкурса новостроек определило лучшие проекты за 2022 год. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Премия «Топ ЖК» – масштабный конкурс жилых комплексов-новостроек. Жюри определяет победителей по 133 параметрам. Участие в конкурсе приняло более одной тысячи проектов.

Новосибирский ЖК на улице Декабристов от застройщика «Брусника» занял второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка РФ».

Фото Новосибирский ЖК «На Декабристов» занял 2-е место в конкурсе российских новостроек «Топ ЖК» 2

Сейчас в ЖК осталось только 37 свободных квартир.

Фото Новосибирский ЖК «На Декабристов» занял 2-е место в конкурсе российских новостроек «Топ ЖК» 3

Минимальная стоимость квартиры в этом жилом комплексе – 9,2 миллиона рублей.

Первое место жюри присудило компании «УГМК-Застройщик», которая построила ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге. На третьем месте оказался самарский ЖК «Гранд Империалъ» от застройщика «Новое Время».

Награждение пройдёт 1 марта 2022 года в рамках «Российской строительной недели – 2022».

Недавно аналитики объяснили, как изменятся цены на недвижимость в Новосибирске в 2022 году. Ранее мы приводили мнение экспертов, почему в Новосибирске упал спрос на недвижимость.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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