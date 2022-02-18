«Почему плакала? Я тут 3 недели без мамы, без собак»: Александра Трусова зареклась не выходить на лёд после серебра Олимпиады в Пекине

Фото с официального сайта ОКР

Выступление фигуристок в женском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине стало триумфом ОК России 17 февраля. Анна Щербакова завоевала золото, набрав 255,95 балла. Но занявшая второе место Александра Трусова (251,73 балла) плакала и заявила, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лёд. Трусова включена в Книгу рекордов Гиннесса за рекордные прыжки в 4 оборота.

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни!

Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лёд! Я ненавижу!

Это невозможно, так нельзя! Так нельзя!» – цитирует интервью Александры Трусовой телеканалу Eurosport ИА Красная Весна.

Александра Трусова эмоционально отреагировала на своё второе место на Олимпиаде 2022 года в Пекине 17 февраля. «Почему плачу? Я нахожусь тут уже 3 недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу», – пояснила спортсменка.

В этот день Трусова стала первой фигуристкой в мире, кому удалось выполнить пять четверных прыжков в рамках одной программы в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Она установила личный рекорд – 177,13 балла. Но для золота этих достижений не хватило.



Чемпионка Олимпиады-2022 Анна Щербакова является действующей чемпионкой мира

Александра Трусова – бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, также на её счету две бронзовые медали чемпионатов Европы. Но выигрывать крупные турниры 17-летней Трусовой не удавалось уже три года. Последним был чемпионат мира среди юниоров в 2019 году. А всю взрослую карьеру талантливая фигуристка остаётся крепким третьим номером сборной России, уступая 17-летней Анне Щербаковой или 15-летней Камиле Валиевой.

Но Трусова демонстрирует самые сложные прыжки. Её включили в Книгу рекордов Гиннесса за первый четверной флип в истории женского фигурного катания. До этого Трусова уже установила уникальные достижения, когда исполнила четверной тулуп и четверной лутц.

«В фигурном катании крайне сложно выбраться из колеи общественного представления о себе.

Если тебя в детстве записали в отряд «летающих табуреток», то даже спустя годы реальной работы над второй оценкой ты всё равно будешь получать баллы ниже

тех, кто вроде как с молочных зубов натура тонкая и хореографичная. Инерция – упрямая сила, и Саша нашла для себя единственно возможный способ с ней бороться – кроме работы над второй оценкой, она никогда не снижала свою планку сложности прыжков», – так комментируют результаты Трусовой эксперты сайта match.tv.

Напомним подробности допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине вокруг фигуристки Камилы Валиевой. А также сколько ещё медалей может завоевать команда ОК России до конца Игр.