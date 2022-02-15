Сенсационное выступление фигуристки Валиевой на Олимпиаде 15 февраля: где и во сколько смотреть трансляцию

Фото с официального сайта ОКР

Короткая программа женщин-одиночниц в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине пройдёт 15 февраля 2022 года. После допинг-скандала с положительной пробой Камилы Валиевой к ней будет приковано особое внимание, а если она выиграет медаль – церемония награждения будет отменена. Точное время выступления россиянок в ходе трансляции на Первом канале – в материале Сиб.фм.

Фигуристка Камила Валиева допущена до одиночных соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине решением спортивного арбитража (CAS). В допинг-пробе Валиевой, взятой 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге, был обнаружен запрещённый триметазидин. Из-за этого под вопросом было и командное золото фигуристов ОКР (выступая за команду Валиева первая в истории Олимпиад успешно выполнила четверной прыжок) и выступление Валиевой в личных соревнованиях.

Но арбитраж принял решение в пользу несовершеннолетней фигуристки из-за несвоевременного уведомления о результатах её декабрьского допинг-теста.

«Это повлияло на способность спортсменки устанавливать определённые юридические требования в её интересах.

Такое позднее уведомление не было её виной»,

– цитирует заявление CAS «Коммерсантъ».

Валиева выступит в короткой программе, но исполком МОК уже принял решение не проводить церемонию награждения призёров командного турнира фигуристов из-за выявленного у неё положительного теста. Более того, заранее объявлено, что и церемонии награждения в женском одиночном катании не будет, если Валиева выиграет медаль.

В такой атмосфере российские спортсменки выйдут 15 февраля на короткую программу.

Начало короткой программы женщин в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине в 13:00 мск 15 февраля 2022 года.

Начало ТВ-трансляции короткой программы по Первому каналу в 13:30 мск (17:30 по новосибирскому времени).

Среди 30 участниц российские фигуристки выступают в самом конце, и Валиева первая среди россиянок.

№ 26 Камила Валиева. Время начала 20:52:30 (по новосибирскому времени).

№ 28 Александра Трусова. Время начала 21:05:30.

№ 29 Анна Щербакова. Время начала 21:12:00

Полный список всех российских чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине, а также сколько ещё медалей может завоевать сборная России до конца Игр – читайте в материале Сиб.фм.

Напомним, сколько миллионов призовых получат за медали чемпионы и призёры Олимпиады в Пекине от государства и от своих регионов.