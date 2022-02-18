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Появилось видео смертельного ДТП с семьёй под Новосибирском

Фото Появилось видео смертельного ДТП с семьёй под Новосибирском
Фото Появилось видео смертельного ДТП с семьёй под Новосибирском

Фото ГИБДД, видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Вечером 17 февраля в Новосибирской области погибла целая семья в страшной аварии.

В социальных сетях опубликовали видео ДТП, в котором погибли двое взрослых и ребёнок на трассе под Новосибирском. Авария произошла вечером 17 февраля на территории Татарского района. Запись выложили в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, авария произошла в 16:50 на трассе К-20 «Татарск – Усть-Тарка». На 26-м километре дороги автомобиль Nissan выехал на встречную полосу. В этот момент он врезался в Renault, за рулём которого находилась 34-летняя женщина, а также трое пассажиров – 68-летний мужчина, 64-летняя женщина и 7-летний мальчик. Все они погибли: женщина – на месте, пассажиры – в больнице, выжила только 64-летняя женщина. Все пассажиры автомобиля Nissan находятся с травмами в больнице.

Осторожно, видео 18 +

На видео показано, как сильно пострадали автомобили после столкновения. Предполагается, что повреждённые машины пришлось разрезать специнструментом, чтобы достать людей. На одном из кадров видна погибшая женщина-водитель из Renault.

Знакомая погибших рассказала, что они были семьёй и ехали из Татарска в деревню Кочневка, домой. По её словам, женщина-водитель скончалась на месте, а у ребёнка дважды останавливалось сердце, и он умер в реанимации. 68-летний мужчина был отцом погибшей, в аварии ему сломало обе ноги, он получил тяжёлую травму головы, после чего также умер в реанимации.

Известно, что единственная выжившая из Renault – 64-летняя мать погибшей женщины-водителя. Она также госпитализирована с переломами, однако о её состоянии ничего не известно.

Напомним, ранее в Новосибирской области погиб водитель КамАЗа в лобовом ДТП с ДАФом.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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