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В Новосибирске вуз задолжал студентам более 5 миллионов рублей стипендии

Фото В Новосибирске вуз задолжал студентам более 5 миллионов рублей стипендии
Фото В Новосибирске вуз задолжал студентам более 5 миллионов рублей стипендии

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский университет задолжал студентам стипендии на сумму свыше 5 миллионов рублей.

В Новосибирске больше тысячи студентов Сибирского госуниверситета водного транспорта остались без стипендий. Вуз задолжал им свыше 5 миллионов рублей. Об этом рассказала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сибирский государственный университет водного транспорта на месяц задержал выплату стипендий студентам. Без денег остались более тысячи обучающихся вуза. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вуз своевременно не выплатил студентам государственную академическую и социальную стипендию за январь.

Университет задолжал стипендии на сумму более 5 миллионов рублей.

Транспортный прокурор внес представление ректору вуза об устранении нарушения законодательства. По итогам прокурорского акта университет выплатил стипендии 1198 студентам, полностью выполнив свои обязательства, передает АиФ-Новосибирск.

Сегодня в общежитии НГУ обнаружили тело 17-летней студентки. Девушка училась на первом курсе Института медицины и психологии им. В. Зельмана. Следователи уже начали проверку по данному факту.

Ранее Сиб.фм писал, что студент из Новосибирска собрал 5 млн рублей на операцию для матери с онкологией.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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