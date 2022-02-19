Группа «ВИС» показала новые фото четвёртого моста в Новосибирске с высоты птичьего полёта

Фото: пресс-служба группы «ВИС»
На сайте группы «ВИС» появились новые фото четвёртого моста через Обь в Новосибирске с высоты птичьего полёта. Кадры сделали после завершения 14-й стадии надвижки пролётного строения.
Новые фото четвёртого моста через Обь в Новосибирске появились 18 февраля на сайте группы «ВИС». Кадры были сделаны после завершения 14-й стадии надвижки пролётного строения — одного из самых технологически сложных этапов строительства.
Всего стадий надвижки предусмотрено 16, строители уже приступили к новой стадии. В рамках предпоследнего этапа им предстоит надвинуть 60 метров конструкции.
После завершения 14 стадий монтажа протяжённость пролётного строения составляет 625 метров— это 80 % от общей длины.
Напомним, в «ВИС» ранее заявили, что мост будет сдан в эксплуатацию вовремя. В соответствии с концессионным соглашением его должны ввести в декабре 2023 года.
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