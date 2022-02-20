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общество

Ученые назвали боль в горле после сна симптомом рака

Фото Ученые назвали боль в горле после сна симптомом рака
Фото Ученые назвали боль в горле после сна симптомом рака

Pixabay.com

Ученые рассказали, что боли в горле после пробуждения могут свидетельствовать о развитии рака.

Онкологи назвали еще один ранний симптом рака. О прогрессирующем онкологическом заболевании может свидетельствовать боль в горле после сна.

Ранее выявление рака делает более эффективным лечение болезни и повышает шансы пациентов как на полное выздоровление, так и на устойчивую ремиссию. Поэтому онкологи регулярно говорят о важности ранней диагностики рака. Чтобы выявить болезнь на начальной стадии, необходимо обращать внимание на состояние своего организма, в том числе на определенные признаки болезни.

Симптомы рака на первых стадиях заболевания, как правило, не слишком ярко проявляются. Однако при некоторых изменения в организме важно пройти дополнительное медицинское обследование. Это поможет вовремя распознать болезнь.

Онкологи посоветовали людям прислушаться к своему самочувствию после сна. Если сразу после пробуждения человек ощущает боль в горле и это длится больше двух недель, необходимо обратиться за медицинской помощью. То же самое касается кашля, передает Primpress со ссылкой на издание Express.

Ранее Сиб.фм писал, что учёные обнаружили два ранее неизвестных симптома онкологического заболевания. До этого онкологи выявили главную причину любого рака. Оказалось, что всё дело в возрасте человека и том, как он питается.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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