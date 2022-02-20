В Новосибирской области задержали 37-летнего браконьера за убийство двух косуль

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Жителя Новосибирской области задержали за незаконную охоту. 37-летний браконьер застрелил двух косуль.

В Новосибирской области задержали 37-летнего жителя села Нижнекаменка за незаконную охоту на косуль. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

18 февраля госинспектор по охране животного мира обнаружил следы незаконной охоты на трассе с. Нижнекаменка – с. Завьялово. Полицейские Ордынского района Новосибирской области задержали жителя Нижнекаменки – в машине у браконьера нашли туши диких косуль. Также у браконьера изъяли ружье.

В отношении 37-летнего жителя Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Незаконная охота». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 80 тысяч рублей.

До этого в Новосибирской области задержали группу браконьеров, убивших пять особей сибирской косули, четыре из которых оказались самками. По предварительной оценке, сумма ущерба составила 1,32 млн рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области задержали 54-летнего браконьера за убийство 2 косуль.