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Водитель Mercedes врезался в бензовоз на трассе под Новосибирском

Фото Водитель Mercedes врезался в бензовоз на трассе под Новосибирском
Фото Водитель Mercedes врезался в бензовоз на трассе под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (иллюстративное)

20 февраля в Новосибирской области на трассе произошло ДТП с участием бензовоза, за рулём которого находился 66-летний мужчина.

Утром 20 февраля в Новосибирской области произошла авария с участием бензовоза – в него на повороте врезался автомобиль Mercedes. Подробности инцидента сообщили в ГИБДД и МВД по региону.

Авария произошла в 03:15 на трассе Р-255 в Мошковском районе. На перекрёстке в село Вороново 35-летний водитель Mercedes не уступил дорогу попутному транспортному средству и врезался в бензовоз Scania, за рулём которого находится 66-летний мужчина.

По данным инспекторов и полиции, в аварии никто не пострадал. Однако ДТП оформили как столкновение с материальным ущербом.

Напомним, что за выходные в Новосибирской области произошло несколько крупных ДТП, в которых пострадавшими стали несовершеннолетние дети. Так, 19 февраля в городе в аварии с двумя автомобилями пострадала 6-месячная девочка – грудной ребёнок получил сотрясение головного мозга, её госпитализировали в медучреждение.

В другом ДТП пострадал 8-летний ребёнок. Авария произошла в результате столкновения двух автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали в больницу, характер травм не уточняется.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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