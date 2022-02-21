Ещё 10 заболевших коронавирусом умерли в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова
За последние сутки в Новосибирской области скончались 10 заболевших коронавирусом, сообщил 21 февраля оперативный штаб.
Ещё 10 человек с COVID-19 скончались в Новосибирской области, сообщил 21 февраля региональный оперативный штаб.
Согласно сводке, умерли шесть мужчин в возрасте от 44 до 90 лет и четыре женщины, которым было от 61 года до 77 лет. Всего с начала пандемии в области скончались 4 885 заболевших.
Новых случаев ковида зарегистрировали 5 001 — меньше, чем сутками ранее (5 205).
В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и подозрением на него поступили 3 879 человек, в том числе 123 ребёнка. В отделениях реанимации находятся 307 пациентов, из которых 42 на ИВЛ.
Напомним, на прошлой неделе министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что заболеваемость коронавирусом в регионе начала снижаться. Кандидат биологических наук Сергей Седых считает, что эпидситуация будет постепенно стабилизироваться до середины марта, на «экваторе» месяца пятая волна пройдёт.
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