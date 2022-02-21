Мужу погибшей в пожаре под Новосибирском матери четверых детей предстоит ДНК-тест на отцовство

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Новосибирской области

Мужу многодетной матери, которая погибла в загоревшемся доме в Оби, потребуется сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить отцовство четверых детей.

19 февраля в Новосибирске прошло прощание с многодетной матерью, которая погибла в сгоревшем доме, располагавшемся в городе Обь. Она смогла спасти из пожара четверых детей — успела одеть их в тёплые вещи и проследить, чтобы все они эвакуировались из горящего здания. По предварительной версии следствия, причиной пожара стало короткое замыкание.

Сейчас двое сыновей 17 и 11 лет, а также две дочери 8 и 4 лет ждут решения отдела опеки: сотрудники должны определить, кто теперь будет отвечать за жизнь детей — у отца нет юридических прав. Об этом рассказала сестра погибшей в огне матери Елена.

Она уточнила: Александр — родной отец всех четверых детей, но официально отношения с их матерью Юлией они закрепили только в 2021 году. Поэтому в документах супружеской пары значилась одна фамилия, а в документах детей — другая.

«По документам Саша детям никто. Сейчас решается вопрос, кто из родственников возьмет детей под опеку, пока он будет решать вопрос отцовства через суд», —

поделилась женщина.

Елена предположила, что Александру понадобится сделать ДНК-экспертизу, чтобы доказать собственное отцовство.

Елена рассказала, что в настоящее время Александр находится вместе с детьми: они живут у брата погибшей Юлии и не хотят контактировать со СМИ.

«Саша намерен, чтобы дети были с ним. Но сейчас, чтобы их не забрали в детский дом, придётся, чтобы кто-то из родни взял над ними опеку», —

уточнила женщина.

Она отметила, что мужчина очень болезненно переживает произошедшее.

Также Елена предположила, что именно из-за отсутствия документального подтверждения отцовства в администрации города Обь семье не предложили маневренного жилья.

При этом жители и Оби, и Новосибирска сразу откликнулись на трагедию: за несколько дней детям собрали всю нужную одежду, продукты питания, школьные принадлежности и даже игрушки.

По словам Елены, Александр намерен не только бороться за своих детей, но и построить новый дом — здание, в котором семья жила раньше, не подлежит восстановлению.

«Да и не хочет Саша строить на этой земле, где такое горе произошло. Может быть, какой-то участок выделят ему в местной администрации», — рассказала женщина в разговоре с «МК в Новосибирске».

Напомним, 21 февраля в Новосибирске отправили под суд 50-летнего мужчину, которого обвиняют в смерти четырёх человек: пристройка, которую сдавал погибшим обвиняемый, была незаконно подключена к электросетям, из-за чего в ней произошёл пожар.