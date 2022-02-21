Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске хозяина пристройки осудят за гибель четырёх «арендаторов» в пожаре

Фото В Новосибирске хозяина пристройки осудят за гибель четырёх «арендаторов» в пожаре
Фото В Новосибирске хозяина пристройки осудят за гибель четырёх «арендаторов» в пожаре

Фото пресс-службы Следственного комитета Новосибирской области

50-летнего арендодателя обвинили в смерти четырёх людей, погибших в загоревшейся пристройке к гаражу в Дзержинском районе.

21 февраля сотрудники Следственного отдела по Дзержинскому району завершили расследование уголовного дела: его завели в отношении 50-летнего мужчины по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщает Следственный комитет по Новосибирской области, в результате действий мужчины погибли четыре человека.

Как выяснило следствие, осенью 2020 года обвиняемый сдал четырём людям «самовольную надстройку над гаражным боксом». Мужчина подключил надстройку к частным электросетям, но сделал это в обход официальной схемы электроснабжения — таким образом возникла угроза коротких замыканий, о чём снявшие помещение люди предупреждены не были.

Фото В Новосибирске хозяина пристройки осудят за гибель четырёх «арендаторов» в пожаре 2

Ночью 19 февраля электросети переключились в аварийный режим работы, из-за чего в надстройке произошло возгорание. Четыре человека, находившиеся внутри, погибли.

Во время предварительного следствия 50-летний обвиняемый частично признал инкриминируемую ему вину.

После сбора следствием достаточных доказательств уголовное дело и утверждённое обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Сиб.фм сообщал о пожаре в одном из десятиэтажных домов Кировского района. Известно, что возгорание произошло в пустой квартире: огонь повредил жилую комнату и балкон. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались больше 20 человек, а ещё 12 жильцов из горящего здания вывели спасатели.

Напомним, 16 февраля в городе Обь загорелся частный дом. В пожаре погибла 42-летняя женщина — мать четверых детей, которые тоже находились в здании в момент возгорания. Женщина успела помочь детям эвакуироваться из горящего дома, но сама оказалась отрезана от выхода очередной вспышкой пламени.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

0

Теги

Новосибирская область
пожар
Следственный комитет
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15137
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
11033
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
9338
Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
8146
Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске
7573
В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок
6192
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году
5937
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -1 градуса и снегопады