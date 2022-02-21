Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Новосибирские феминистки отметят 8 Марта женским стендапом

Фото Новосибирские феминистки отметят 8 Марта женским стендапом
Фото Новосибирские феминистки отметят 8 Марта женским стендапом

Фото pixabay.com

Феминистки в Новосибирске отметят Международный женский день стендапом. Об этом сообщается в «Новосибирской феминистской группе» в соцсети «ВКонтакте».

Феминистки в Новосибирске уже определились с программой празднования Международного женского дня, который отмечается 8 марта.

В «Новосибирской феминистской группе» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что по случаю праздника будет проведён женский стендап, воркшоп по предотвращению выгорания, а также различные лекции и настольные игры. Мероприятия пройдут 6 марта в открытом пространстве «Балкон» на Кропоткина, 269/1.

Организаторы приглашают присоединиться всех, для кого 8 Марта является не праздником любви, весны и тюльпанов, а поводом вспомнить о духе женской солидарности.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, сколько тюльпанов вырастили к Международному женскому дню в новосибирских теплицах и сколько работодателей в регионе настроены проводить корпоративы по случаю праздника.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13895
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
10966
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
8556
Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
8114
Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске
7541
В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок
5958
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году
5896
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -1 градуса и снегопады