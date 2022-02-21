Новосибирские феминистки отметят 8 Марта женским стендапом

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Феминистки в Новосибирске отметят Международный женский день стендапом. Об этом сообщается в «Новосибирской феминистской группе» в соцсети «ВКонтакте».

Феминистки в Новосибирске уже определились с программой празднования Международного женского дня, который отмечается 8 марта.

В «Новосибирской феминистской группе» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что по случаю праздника будет проведён женский стендап, воркшоп по предотвращению выгорания, а также различные лекции и настольные игры. Мероприятия пройдут 6 марта в открытом пространстве «Балкон» на Кропоткина, 269/1.

Организаторы приглашают присоединиться всех, для кого 8 Марта является не праздником любви, весны и тюльпанов, а поводом вспомнить о духе женской солидарности.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, сколько тюльпанов вырастили к Международному женскому дню в новосибирских теплицах и сколько работодателей в регионе настроены проводить корпоративы по случаю праздника.