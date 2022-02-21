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общество

Студент из Новосибирска рассказал, на что потратит собранные на лечение мамы 5 млн рублей

Фото Студент из Новосибирска рассказал, на что потратит собранные на лечение мамы 5 млн рублей
Фото Студент из Новосибирска рассказал, на что потратит собранные на лечение мамы 5 млн рублей

Фото Instagram @inserkin, коллаж Сиб.фм

19-летний студент из Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Иван Серкин рассказал, как распорядится собранными на операцию матери 5 млн рублей.

Иван Серкин, 19-летний студент Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, с помощью соцсетей собрал 5 млн рублей на операцию страдающей раком мозга матери. Он рассчитывал, что, когда сумма будет на руках, врачи помогут женщине и она будет спасена.

Однако на консилиуме медики приняли решение не проводить вмешательство по удалению злокачественной опухоли из-за тяжёлого состояния пациентки. Спустя сутки та скончалась в больнице.

Собранные средства после смерти матери Серкин думает частично потратить на благотворительность, а также на транспортировку и погребение, поскольку хоронить женщину будут в Якутии. Кроме того, студент планирует забрать в Новосибирск своего младшего брата.

Напомним, мать Серкина умерла утром 20 февраля в городской клинической больнице № 15 имени Филатова в Москве. Об этом студент сообщил в Stories в своём Instagram.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Москва
Новосибирск
операция
онкология
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