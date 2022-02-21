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общество

Ученые назвали симптом рака, появляющийся после еды

Фото Ученые назвали симптом рака, появляющийся после еды
Фото Ученые назвали симптом рака, появляющийся после еды

Pixabay.com

Ученые нашли симптом рака, который ярко проявляется после еды.

Эксперты из британской организации, изучающей проблемы онкологии, выявили симптом рака, который проявляется у человека сразу после еды. Об этом сообщили СМИ.

Онкологи заявили, что раннее выявление болезни позволяет вовремя начать лечение и увеличивает шансы пациентов на полное выздоровление или устойчивую ремиссию. Рак поджелудочной железы – один из самых распространенных видов онкологии. На начальных стадиях его можно распознать по симптомам, которые появляются у человека сразу после еды. Кроме того, такие же симптомы могут появиться в лежачем положении.

Речь идет о болях в области желудка. Если боль слабо выражена и распространяется на спину, а со временем усиливается, это может быть первым признаком развития рака поджелудочной.

Врачи посоветовали обращаться за медицинской помощью в тех случаях, если сразу после принятия пищи такая боль ослабевает, а также в том случае, если болезненные ощущения проходят в лежачем положении, сообщает «Вечерняя Москва».

Недавно ученые назвали еще один симптом рака – боль в горле сразу после сна. До этого онкологи выявили главную причину любого онкологического заболевания. Оказалось, что всё дело в возрасте человека и том, как он питается.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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