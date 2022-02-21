Ученые назвали симптом рака, появляющийся после еды

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Ученые нашли симптом рака, который ярко проявляется после еды.

Эксперты из британской организации, изучающей проблемы онкологии, выявили симптом рака, который проявляется у человека сразу после еды. Об этом сообщили СМИ.

Онкологи заявили, что раннее выявление болезни позволяет вовремя начать лечение и увеличивает шансы пациентов на полное выздоровление или устойчивую ремиссию. Рак поджелудочной железы – один из самых распространенных видов онкологии. На начальных стадиях его можно распознать по симптомам, которые появляются у человека сразу после еды. Кроме того, такие же симптомы могут появиться в лежачем положении.

Речь идет о болях в области желудка. Если боль слабо выражена и распространяется на спину, а со временем усиливается, это может быть первым признаком развития рака поджелудочной.

Врачи посоветовали обращаться за медицинской помощью в тех случаях, если сразу после принятия пищи такая боль ослабевает, а также в том случае, если болезненные ощущения проходят в лежачем положении, сообщает «Вечерняя Москва».

Недавно ученые назвали еще один симптом рака – боль в горле сразу после сна. До этого онкологи выявили главную причину любого онкологического заболевания. Оказалось, что всё дело в возрасте человека и том, как он питается.