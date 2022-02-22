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В Новосибирске куски льда сбросили на тротуар с крыши жилого дома

Фото В Новосибирске куски льда сбросили на тротуар с крыши жилого дома
Фото В Новосибирске куски льда сбросили на тротуар с крыши жилого дома

Фото и видео Сиб.фм

В Новосибирске куски льда сбросили с крыши многоэтажного дома на Красном проспекте.

Фото В Новосибирске куски льда сбросили на тротуар с крыши жилого дома 2

Вечером 22 февраля начали уборку крыши одного из домов на Красном проспекте от снега и наледи. Часть тротуара, прилегающего к многоэтажному жилому дому на площади Калинина, оказалась усеяна крупными кусками льда и плотного снега.

Фото В Новосибирске куски льда сбросили на тротуар с крыши жилого дома 3

Территорию, на которую попадают снег и наледь, счищаемые с крыши, оградили специальной лентой, запрещающей передвижение пешеходов на данном участке. Тем не менее, небольшие ледяные осколки, отслаивающиеся от крупных кусков при падении, могут частично вылетать за выделенную зону.

Вместе с частью тротуара перекрытыми временно оказались и входы в некоторые магазины, которые располагаются на уровне первого этажа дома.

Как ранее сообщал Сиб.фм, начать очистку снега с крыш зданий, а также избавлять их от наледи и сосулек предложили 14 февраля: к этому дню температура в регионе начала повышаться. Тогда же было решено активизировать работу снегоуборочных машин.

Напомним, в одном из недавних опросов выявили, что Новосибирск стал одним из городов с худшей уборкой снега среди миллионников.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
уборка снега
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