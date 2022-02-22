В Новосибирске обвиняемым в вымогательстве инспекторам ППС продлили арест на 1,5 месяца

Pixabay.com

В Новосибирске суд на 1,5 месяца продлил обвиняемым в вымогательстве полицейским домашний арест.

Суд продлил домашний арест полицейским, обвиняемым в вымогательстве. Об этом сообщается на сайте суда.

Заельцовский районный суд продлил домашний арест сотрудникам ППС, которых обвиняют в вымогательстве крупной суммы у жертвы. Полицейские проведут под арестом еще полтора месяца.

«22 февраля 2022 года в судебном заседании следователь Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новосибирской области поддержала заявленные ходатайства о продлении срока домашнего ареста. Помощник прокурора полагала необходимым удовлетворить их по указанным следователем основаниям», – говорится на сайте суда.

Под арестом инспекторы ППС пробудут до 24 марта текущего года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, сотрудников полиции признали виновными в вымогательстве с применением насилия.

Ранее Сиб.фм писал, что защита обжаловала арест экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева, которого обвиняют в получении взяток.