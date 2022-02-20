Защита обжаловала арест экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева арестовали на 2 месяца по делу о взятках в особо крупном размере, однако защита правоохранителя смогла обжаловать решение.

Суд постановил заключить бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева под стражу. Однако защита подсудимого смогла обжаловать решение, об этом пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на адвоката задержанного Антонину Бартеневу.

Защитник подала апелляцию, в которой просит отменить судебное решение о заключении в СИЗО. Бартенева просит избрать Фалилееву меру пресечения, не связанную с заключением под стражей. В качестве аргумента она указала на состояние здоровья экс-прокурора. На данный момент дата заседания не известна.

Напомним, что экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева задержали 16 февраля. Он руководил ведомством в период с 2015 по 2018 годы, однако в этом году ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данному делу задержали и бывшего заместителя прокурора Андрея Турбина. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. На данный момент они арестованы на 2 месяца.

По данным СУ СК России по региону, правоохранители получали взятки от крупного торгового комплекса, чтобы избежать проверок и получить покровительство. Следователи не раскрывают сумму взяток, однако в СМИ сообщают о 35 млн рублей. Владимир Фалилеев заявляет, что он не виновен.

Напомним, ранее Сиб.фм собрал всю информацию, которая известна о задержанном экс-прокуроре региона Владимире Фалилееве.