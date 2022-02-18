Источник назвал сумму взятки экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Telegram-канал «Честный детектив» озвучил предполагаемую сумму взятки бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву и его заместителю Андрею Турбину.

17 февраля Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО экс-прокурора региона Владимира Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина. Оба бывших руководителя надзорного ведомства подозреваются в получении крупных взяток. По данным Telegram-канала «Честный детектив», речь идёт о сумме в размере 35 миллионов рублей.

«Их обвиняют в получении взяток от собственников ТЦ "Восток". Якобы за 35 миллионов рублей бизнес коммерсантов оградили от любых проверок», – сообщает Telegram-канал.

По информации «Честного детектива», расследованием дела экс-прокурорских работников занимаются следователи центрального аппарата Следственного комитета России. Они несколько дней назад прибыли в Новосибирск специально для задержания Фалилеева и Турбина.

Как ранее писал Сиб.фм, Владимир Фалилеев и Андрей Турбин были задержаны 16 февраля по подозрению в получении взяток.

Источник в правоохранительных органах отметил, что взятки руководству надзорного ведомства могли предназначаться за уход от проверок ТК «Восток» в Новосибирске.

Напомним, ранее журналисты Сиб.фм рассказывали, что известно о бывшем прокуроре региона, который обладает несколькими наградами государственного уровня, одна из которых – «За верность закону». Фалилеев был прокурором Новосибирской области с мая 2015 года по ноябрь 2018 года. На пенсию он ушёл по выслуге лет.