Экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева арестовали по делу о получении взяток

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева заключили под стражу.

17 февраля бывшего руководителя прокуратуры региона заключён под стражу Центральным районным судом Новосибирска. На текущий момент срок ареста продлится до 14 апреля 2022 года. В настоящее время постановление ещё не вступило в законную силу.

Владимир Фалилеев, по собственному желанию ушедший на пенсию в 2018 году, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

Напомним, Владимир Фалилеев был задержан 16 февраля 2022 года. Изначально его задержание связывали с задержанием Олега Ярового — его в настоящее время судят за мошенничество на сумму более 170 миллионов рублей.

Также 17 февраля заключили под стражу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина.

Ранее журналисты Сиб.фм рассказывали, что известно о бывшем прокуроре региона, который обладает несколькими наградами государственного уровня, одна из которых — «За верность закону».