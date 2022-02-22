В Новосибирске от коронавируса умерли ещё 16 человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске за сутки коронавирус выявили у рекордного количества детей – 1 221.

В Новосибирской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом в целом, однако среди детей рост заболеваемости продолжается. Так, на утро 22 февраля заболеваемость составляет 5 128 случаев COVID-19, среди которых 1 221 – у детей. Всего заболевших в регионе уже 191 936 человек, среди них 27 103 – дети.

За минувшие сутки полностью поправились от коронавируса 763 человека, за всю пандемию переболели и выздоровели 85 844 пациента.

Смерть от коронавируса подтвердили ещё у 16 человек. Среди них восемь мужчин в возрасте 39 лет, 62 лет, 62 лет, 64 лет, 67 лет, 71 года, 75 лет и 80 лет, а также восемь женщин в возрасте 51 года, 59 лет, 61 года, 68 лет, 74 лет, 79 лет, 81 года и 82 лет. Всего в регионе умерли 4 901 человек с коронавирусом.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 723 пациента, в том числе 84 ребёнка. В отделениях реанимации находятся 317 человек. На аппаратах ИВЛ – 34 пациента», – сообщает оперштаб.

Напомним, что в Новосибирской области коллективный иммунитет превысил 70 %. Кроме того, в регионе постепенно начали снимать антиковидные ограничения. Так, власти отменят QR-коды в салонах красоты и парикмахерских, однако их оставят в заведениях общепита и театрах.