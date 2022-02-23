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23-летнего жителя Новосибирска задержали за украденный мобильник

Фото 23-летнего жителя Новосибирска задержали за украденный мобильник
Фото 23-летнего жителя Новосибирска задержали за украденный мобильник

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Новосибирской области, фото с сайта pixabay.com

23-летнего новосибирца задержали за разбойное нападение: молодой человек украл телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

23 февраля в Новосибирске задержали 23-летнего жителя Заельцовского района, который днём ранее напал на женщину и забрал её мобильный телефон.

Как сообщает региональное МВД, грабитель угрожал 41-летней пострадавшей не только физической силой, но также аэрозольным газовым пистолетом. Позже орудие нападения было изъято у подозреваемого сотрудниками полиции вместе с украденным телефоном.

Фото 23-летнего жителя Новосибирска задержали за украденный мобильник 2

23-летнего новосибирца задержали вскоре после нападения сотрудники патрульно-постовой службы: уйти далеко от места преступления на Фрунзе он не успел.

Фото 23-летнего жителя Новосибирска задержали за украденный мобильник 3

На данный момент определяется, какая мера пресечения будет избрана в отношении подозреваемого. Сумму нанесённого ущерба оценили в десять тысяч рублей, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сбор доказательной базы продолжается. Известно, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Ранее Сиб.фм сообщал о задержании 54-летнего мужчины, который пытался изнасиловать 11-летнюю школьницу: угрожая ножом, он затащил её в кусты и начал раздевать. Подозреваемого задержали в тот же вечер, сотрудники полиции обнаружили при нём варежки пострадавшей девочки.

Напомним, недавно сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя Новосибирска, который попытался вынести товары без оплаты из магазина на Красном проспекте.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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