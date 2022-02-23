В Новосибирске изберут меру пресечения пытавшемуся изнасиловать 11-летнего ребёнка

Фото Сиб.фм

В Новосибирске задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования 11-летней школьницы. При нём полицейские нашли варежки девочки.

22 февраля мужчина с ножом попытался изнасиловать 11-летнюю школьницу в Новосибирске. Сиб.фм писал, что он схватил девочку у школы № 16 на улице Добролюбова в Октябрьском районе, затащил в кусты и, угрожая расправой, начал раздевать. Но та смогла вырваться и рассказала обо всём родителям.

Вечером того же дня подозреваемый был задержан. Сотрудники полиции поймали мужчину на одной из станций метрополитена и обнаружили при нём варежки пострадавшей.

23 февраля в управлении Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что в отношении 54-летнего жителя Новосибирска за покушение на изнасилование не достигшей четырнадцатилетнего возраста девочки возбуждено уголовное дело. 24 февраля по ходатайству следователя подозреваемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а затем предъявлено обвинение.

Быстро обнаружить мужчину правоохранителям удалось благодаря откровенности девочки, поскольку она не стала умалчивать о случившемся. Напомним, ранее Сиб.фм писал, что многие жертвы не рассказывают о пережитом сексуальном, физическом и психологическом насилии даже самым близким. Реальные истории можно узнать в материале по ссылке.