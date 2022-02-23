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Две женщины подрались на проезжей части в Новосибирске

Фото Две женщины подрались на проезжей части в Новосибирске
Фото Две женщины подрались на проезжей части в Новосибирске

Скриншот из видео в группе «АСТ-54»

Две женщины устроили драку на автомобильной дороге возле ТЦ Мега.

Вечером 23 февраля на проезжей части трассы напротив ТЦ Мега произошёл конфликт между двумя женщинами, которые в итоге подрались прямо на дороге. Запись с места происшествия, сделанную на видеорегистратор одного из проезжающих мимо водителей, опубликовали в «АСТ-54».

Когда автор видео заметил на одном из подъёмов дороги остановившуюся «Газель», он решил, что автомобиль сломан — этим предположением молодой человек поделился со своей пассажиркой. Когда машина подъехала ближе, стало понятно: возле дверей «Газели» происходит драка.

На кадрах запечатлён разгар конфликта: можно увидеть, как одна из женщин бьёт вторую кулаками, а потом они обе падают на асфальт. К этому моменту из «Газели» уже выбрались несколько мужчин, которые пытались разнять дерущихся женщин. В итоге им удалось оттащить женщин на некоторое расстояние друг от друга. При этом во время потасовки женщин пытался остановить и маленький ребёнок.

Также недалеко от «Газели» можно заметить ещё один автомобиль, который во время разворачивания конфликта тоже стоял на дороге с открытой дверью.

«Хуже медведя, палкой не разгонишь...», «Совсем люди разучились разговаривать», «Боевого духа не занимать!», «Защитницы Отечества», — выразили свои эмоции новосибирцы в комментариях к видеозаписи.

Ранее Сиб.фм сообщал о ещё одной драке на проезжей части: её устроили два водителя, вооружённые битами. Их удалось успокоить женщине, которая находилась рядом с конфликтующими мужчинами.

Напомним, в начале февраля стало известно о драке на АЗС: её зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на заправочной станции.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
дороги
драка
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