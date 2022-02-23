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Губернатор Андрей Травников возложил цветы к Монументу Славы в Новосибирске 23 февраля

Фото Губернатор Андрей Травников возложил цветы к Монументу Славы в Новосибирске 23 февраля
Фото Губернатор Андрей Травников возложил цветы к Монументу Славы в Новосибирске 23 февраля

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников 23 февраля возложил цветы к Вечному огню на Монументе Славы в Новосибирске, сообщает пресс-служба правительства региона.

В среду, 23 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников возложил букет алых гвоздик к Вечному огню на Монументе Славы в Новосибирске.

Вместе с главой региона цветы к мемориалу в День защитника Отчества также возложили полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и другие официальные лица, сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото Губернатор Андрей Травников возложил цветы к Монументу Славы в Новосибирске 23 февраля 2

Фото Губернатор Андрей Травников возложил цветы к Монументу Славы в Новосибирске 23 февраля 3

23 февраля в России — один из дней национальной воинской славы. Поэтому президент, главы субъектов, другие официальные лица и жители в целом традиционно чтят память тех, кто защищал Родину.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал поздравления Травникова, Серышева и Локтя с Днём защитника Отечества. С текстами можно ознакомиться в материале по ссылке. А в 21:00 в честь праздника нужно ждать военный салют.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
Травников
Монумент Славы
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