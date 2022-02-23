«Изъяли рукавицы девочки»: полиция раскрыла детали задержания 54-летнего подозреваемого в попытке изнасилования школьницы в Новосибирске

Фото Сиб.фм, Владислава Пирогова; коллаж Сиб.фм

В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 11-летнюю школьницу в Октябрьском районе. Когда 54-летний местный житель был пойман, при нём нашли рукавицы девочки. Подробнее об этой и других деталях задержания от МВД в материале Сиб.фм.

Напал с ножом и снял штаны

22 февраля жительница Новосибирска на условиях анонимности сообщила в редакцию Сиб.фм, что утром неизвестный с ножом напал на школьницу в Октябрьском районе. Он схватил девочку у школы № 16 на улице Добролюбова и под угрозой расправы пытался изнасиловать (успел снять штаны), но та сбежала, рассказала женщина.

«Там, говорят, гематома (у пострадавшей. — Прим. ред.) на пол-лица. Девочке 11 лет», — уточнила горожанка, которая представилась как мать одной из учениц 16-й школы.

Информация о педофиле быстро начала распространяться по родительским чатам, а вместе с ней из переписки в переписку «кочевало» видео с камеры наблюдения, на котором, предположительно, был запечатлён охотник за малолетними.

Запись была сделана в салоне общественного транспорта и указывала на то, что потенциальный маньяк преследовал жертву от остановки «Сад Мичуринцев» до «Улицы Карла Либкнехта» и только затем напал.

Задержан по горячим следам

Спустя несколько часов после нападения подозреваемый был задержан, им оказался 54-летний местный житель. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, полиция поймала мужчину на одной из станций метрополитена.

«В ходе личного досмотра полицейские изъяли рукавицы девочки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также там уточнили, что ранее мужчина был судим за угрозу убийством, а совершить преступление в отношении школьницы не смог, поскольку испугался прохожих. Крики девочки привлекли внимание окружающих, и он скрылся.

Впереди арест

24 февраля по ходатайству следователя в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, ранее Сиб.фм писал об этом. Также в ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

За покушение на изнасилование не достигшей четырнадцатилетнего возраста школьницы против новосибирца возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.