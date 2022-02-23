Не служил – не мужик: Кого нужно поздравлять с 23 февраля, история праздника День защитника Отечества

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День защитника Отечества является символом памяти и уважения истории России, её героев, которые мужественно вставали на защиту соей Родины. В этот день важно чествовать всех ветеранов и военнослужащих, а также возлагать цветы тем, кто погиб, сражаясь за свою страну.

Дата праздника была установлена Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года.

В СССР 23 февраля 1918 года считали днём , когда отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти победы и стали «днём рождения Красной Армии». В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Уже 10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором дата 23 февраля имела следующее название: «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества».

Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 года, было установлено, что «Согласно внесенным изменениям день воинской славы России 23 февраля переименован в День защитника Отечества...». Он является официальным выходным днём, и независимо от названия, в этот день всегда чествуют настоящих мужчин — защитников своей Родины.

Для некоторых россиян праздник 23 февраля остался днём мужчин, которые служат в армии или в других силовых структурах. Однако, многие граждане склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин, Защитников в самом широком смысле этого слова.

Стоит отметить, что в эту дату принято поздравлять не только мужчин, но и женщин – ветеранов ВОВ, женщин – военнослужащих.

Главные традиции в этот день – чествование ветеранов, возложение цветов к памятным мемориалам, а также проведение праздничных концертов и патриотических акций, организация салютов в городах-героях России.

День защитника Отечества также празднуют следующие страны:

Республика Беларусь;

Киргизия; Абхазия;

Южная Осетия;

Таджикистан;

Латвия;

Армения;

Эстония.

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