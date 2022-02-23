Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Не служил – не мужик: Кого нужно поздравлять с 23 февраля, история праздника День защитника Отечества

Фото Не служил – не мужик: Кого нужно поздравлять с 23 февраля, история праздника День защитника Отечества
Фото Не служил – не мужик: Кого нужно поздравлять с 23 февраля, история праздника День защитника Отечества

Фото: pixabay.com

День защитника Отечества является символом памяти и уважения истории России, её героев, которые мужественно вставали на защиту соей Родины. В этот день важно чествовать всех ветеранов и военнослужащих, а также возлагать цветы тем, кто погиб, сражаясь за свою страну.

Дата праздника была установлена Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года.

Фото Не служил – не мужик: Кого нужно поздравлять с 23 февраля, история праздника День защитника Отечества 2

В СССР 23 февраля 1918 года считали днём , когда отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти победы и стали «днём рождения Красной Армии». В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Фото Не служил – не мужик: Кого нужно поздравлять с 23 февраля, история праздника День защитника Отечества 3

Уже 10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором дата 23 февраля имела следующее название: «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества».

Фото Не служил – не мужик: Кого нужно поздравлять с 23 февраля, история праздника День защитника Отечества 4

Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 года, было установлено, что «Согласно внесенным изменениям день воинской славы России 23 февраля переименован в День защитника Отечества...». Он является официальным выходным днём, и независимо от названия, в этот день всегда чествуют настоящих мужчин — защитников своей Родины.

Фото Не служил – не мужик: Кого нужно поздравлять с 23 февраля, история праздника День защитника Отечества 5

Для некоторых россиян праздник 23 февраля остался днём мужчин, которые служат в армии или в других силовых структурах. Однако, многие граждане склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин, Защитников в самом широком смысле этого слова.

Фото Не служил – не мужик: Кого нужно поздравлять с 23 февраля, история праздника День защитника Отечества 6

Стоит отметить, что в эту дату принято поздравлять не только мужчин, но и женщин – ветеранов ВОВ, женщин – военнослужащих.

Главные традиции в этот день – чествование ветеранов, возложение цветов к памятным мемориалам, а также проведение праздничных концертов и патриотических акций, организация салютов в городах-героях России.

Фото Не служил – не мужик: Кого нужно поздравлять с 23 февраля, история праздника День защитника Отечества 7

День защитника Отечества также празднуют следующие страны:

  • Республика Беларусь;
  • Киргизия; Абхазия;
  • Южная Осетия;
  • Таджикистан;
  • Латвия;
  • Армения;
  • Эстония.

Ранее, Сиб.фм писал о том, какие небанальные подарки купить для мужчин к 23 Февраля. Резкое потепление до 0 градусов ожидается в Новосибирске в День защитника Отечества, а также во сколько состоится салют на Михайловской набережной.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

ветераны
Новосибирская область
традиции
история
праздник
23 февраля
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20946
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
14654
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
11943
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11525
Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
10051
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
8461
Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске
7883
В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок