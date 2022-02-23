Россияне получат праздничную выплату к 23 февраля

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В ближайшие дни россияне получат выплаты ко Дню защитника Отечества.

Россияне получат «праздничную» выплату от ПФР к 23 февраля. Кому придут деньги, сообщили СМИ.

Ко Дню защитника Отечества многие россияне получат выплаты от Пенсионного фонда. Речь идет о пенсиях и других социальных выплатах по линии фонда за февраль. Как рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, граждане привыкли получать такие выплаты 23 числа каждого месяца, однако из-за праздника в этом году деньги придут на день раньше. Следовательно, уже сегодня многие россияне получили «праздничную» выплату от ПФР.

Средства могли быть зачислены как на банковскую карту, так и доставлены на дом с почтальоном, сообщает Primpress.

До этого стало известно, что все россияне могут получить по 5000 рублей до середины марта на банковские карты «Мир».

Ранее Сиб.фм писал о выплатах по линии соцзащиты. В феврале россияне должны получить по 1100 рублей.