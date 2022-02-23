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общество

«Торпеды» с головами мужчин сделали в школе Новосибирска к 23 февраля

Фото «Торпеды» с головами мужчин сделали в школе Новосибирска к 23 февраля
Фото «Торпеды» с головами мужчин сделали в школе Новосибирска к 23 февраля

Фото «АиФ-Новосибирск»

В новосибирской школе к празднованию 23 февраля сделали «кукол» с мужскими лицами.

В школе №207 решили оригинально поздравить мужчин с 23 февраля: сотрудницы сделали необычных «кукол» с лицами коллег.

Фото креативной поделки прислал один из читателей «АиФ-Новосибирск».

Фото «Торпеды» с головами мужчин сделали в школе Новосибирска к 23 февраля 2

Фигурки выполнены в цвете хаки, который ассоциируется с военным обмундированием, а лица распечатали и вырезали в чёрно-белом варианте. Форма «кукол» остаётся не до конца понятной: например, учащиеся школы №207 называют поделки «колбасками», а кому-то они напоминают торпеды.

Как указывает редакция «АиФ-Новосибирск», не исключается версия, что такое поздравление — в первую очередь просто шутка.

Ранее Сиб.фм сообщал подробную информацию о праздничном салюте в честь 23 февраля. О том, во сколько прогремит первый залп, и откуда жители Новосибирска смогут насладиться видом торжественных огней, можно прочитать здесь.

Напомним, ещё есть время, чтобы выбрать подарок к 23 февраля. Варианты можно подыскать и на бюджет в 1000 рублей — с подборкой сюрпризов на такую сумму можно познакомиться здесь.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
23 февраля
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