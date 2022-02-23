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В Новосибирске 50-летняя женщина застряла в иномарке после ДТП.

В Новосибирске 50-летнюю женщину зажало в автомобиле Suzuki после ДТП. Из автомобиля пострадавшую вытаскивали спасатели. Об этом рассказали в службе МАСС.

Инцидент произошел накануне вечером. На проезжей части рядом с улицей Станционной столкнулись иномарки «Suzuki SX4» и «Honda CR-V». В автомобиле Suzuki зажало одну из пострадавших в аварии. 50-летнюю женщину удалось вытащить из автомобиля только при помощи спасателей. После того, как пострадавшую вызволили из машины, ее на «скорой» увезли в больницу.

В МАСС отметили, что специалисты обеспечили противопожарную безопасность транспортных средств и стабилизировали их от перемещения по проезжей части, передает АиФ-Новосибирск.

22 февраля двое мужчин погибли в ДТП с Toyota Highlander под Новосибирском. До этого Сиб.фм писал, как жительница Новосибирска, похоронившая мужа и детей после ДТП, нашла в себе силы жить дальше.