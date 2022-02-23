Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске 50-летнюю женщину зажало в автомобиле Suzuki после ДТП

Фото В Новосибирске 50-летнюю женщину зажало в автомобиле Suzuki после ДТП
Фото В Новосибирске 50-летнюю женщину зажало в автомобиле Suzuki после ДТП

Фото vk.com / mass54

В Новосибирске 50-летняя женщина застряла в иномарке после ДТП.

В Новосибирске 50-летнюю женщину зажало в автомобиле Suzuki после ДТП. Из автомобиля пострадавшую вытаскивали спасатели. Об этом рассказали в службе МАСС.

Инцидент произошел накануне вечером. На проезжей части рядом с улицей Станционной столкнулись иномарки «Suzuki SX4» и «Honda CR-V». В автомобиле Suzuki зажало одну из пострадавших в аварии. 50-летнюю женщину удалось вытащить из автомобиля только при помощи спасателей. После того, как пострадавшую вызволили из машины, ее на «скорой» увезли в больницу.

В МАСС отметили, что специалисты обеспечили противопожарную безопасность транспортных средств и стабилизировали их от перемещения по проезжей части, передает АиФ-Новосибирск.

22 февраля двое мужчин погибли в ДТП с Toyota Highlander под Новосибирском. До этого Сиб.фм писал, как жительница Новосибирска, похоронившая мужа и детей после ДТП, нашла в себе силы жить дальше.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21521
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
15045
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
12143
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11775
Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
10394
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
8536
Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске
7953
В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок